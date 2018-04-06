Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ограждения аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности руководящих должностных лиц ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, по версии следствия, в 2016 и 2017 гг. должностные лица из руководства ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" согласовали строительство 18,2 км периметрового ограждения международного аэропорта Курумоч, стоимость работ составила более 115 млн рублей.

"При этом акты выполнения работ и акты приемки работ были подписаны без их фактических проверок, — подчеркнули в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет около 17,2 км. В связи с этим "Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)" причинен ущерб более 6 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области и УТ МВД России по ПФО".

Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

"Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства "Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)" готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.