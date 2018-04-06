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Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ограждения аэропорта Курумоч

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности руководящих должностных лиц ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, по версии следствия, в 2016 и 2017 гг. должностные лица из руководства ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" согласовали строительство 18,2 км периметрового ограждения международного аэропорта Курумоч, стоимость работ составила более 115 млн рублей.

"При этом акты выполнения работ и акты приемки работ были подписаны без их фактических проверок, — подчеркнули в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. —  Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет около 17,2 км. В связи с этим "Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)" причинен ущерб более 6 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области и УТ МВД России по ПФО".

Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

"Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства "Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)" готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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