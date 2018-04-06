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Банкротство Алексея Титова "переехало" в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вернул коммерческому банку "Солидарность" заявление о признании несостоятельным его бывшего руководителя Алексея Титова, сославшись на то, что дело подсудно арбитражу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Cогласно материалам дела, Алексей Титов зарегистрирован в ХМАО. При этом Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа уже возбуждено дело о банкротстве Алексея Титова - по заявлению экс-депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина. Соответствующий иск он подал в суд ХМАО 16 марта, банк "Солидарность" обратился в самарский арбитраж 15 марта. Однако в Ханты-Мансийском автономном округе уже 26 марта было открыто производство по делу.

На решение самарского арбитража банк "Солидарность" подал апелляционную жалобу, а параллельно обратился с ходатайством о вступлении в дело о банкротстве Алексея Титова, рассматриваемое в ХМАО.
По данным материалов КАД ВАС, причиной обращения Сергея Ракитина в суд с требованием о признании Алексея Титова банкротом стала задолженность последнего перед ним в размере 51,6 млн рублей. Банк мотивировал свое заявление к Алексею Титову долгом в 311,01 млн руб. и $444,27 тысяч.

В материалах КАД ВАС не уточняется, при каких обстоятельствах сформировалась задолженность Алексея Титова перед "Солидарностью". Однако подробности имеются в решении Ленинского районного суда Самары за январь 2017 г., который удовлетворил требования "Солидарности" к Алексею Титову о взыскании долгов по кредитным договорам на 298,8 млн руб. и $444,27 тысячи.

Так, согласно этому решению, между Титовым и банком было заключено два кредитных договора, по которым он не выполнил своих обязательствах: на 115 млн руб. и на $400 тысяч. С учетом процентов задолженность по рублевому кредиту составила 127,7 млн руб., по валютному - $403,05 тысяч.
Помимо этого, в апреле 2014 г. банк "Солидарность" заключил с Автовазбанком договор цессии, в рамках которого последний передал ему право требования к Алексею Титову по кредиту на 150 млн рублей. С учетом процентов долг на момент переуступки составлял 152,8 млн руб., впоследствии он вырос до 170,15 млн рублей.

Также банк "Солидарность" выдал Алексею Титову международную кредитную карту VISAPlatinum с лимитом в 600 тыс. руб., задолженность по ней составила 1,04 млн рублей. Плюс к тому еще в марте 2010 г. кредитной организацией были открыты для Алексея Титова спецкартсчет и кредитный лимит на $40 тысяч. Долг по нему - $41,2 тысячи.

Тем временем на рассмотрении самарского арбитража находится также заявление "Солидарности" к Сергею Ракитину о признании его банкротом, мотивированное долгом в размере 51,5 млн рублей.
В ноябре 2016 г. Самарский районный суд удовлетворил заявление "Солидарности" к Ракитину о взыскании задолженности по четырем кредитным договорам (на 1,5 млн руб., 35 млн руб., 36,3 млн руб. и $150 тыс.) в общей сложности на 51,5 млн руб. и $153,1 тысячи.

В июне 2017 г. тот же Самарский районный суд признал законными требования Сергея Ракитина к Алексею Титову - на 51,6 млн рублей. Долг, согласно решению суда, образовался в связи с неисполнением Титовым обязательств по четырем договорам займа, заключенным им с Ракитиным в 2013 году. Интересно, что эти займы были равны тем суммам, на которые Сергей Ракитин кредитовался в банке "Солидарность".

В банке "Солидарность" на запрос Волга Ньюс на момент публикации материала не ответили. Сергей Ракитин от комментариев отказался. Связаться с Алексеем Титовым не удалось - его телефон не отвечал.

АО КБ "Солидарность" было создано в Самаре в 1990 году. До 2014 г. Алексей Титов входил в состав собственников банка. В феврале 2014 г. "Солидарность" подпала под санацию, в рамках которой перешла под контроль финансовой группы "Лайф", головным банком которой является Пробизнесбанк. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 г. ЦБ РФ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства "Солидарности", и в ноябре 2015 г. началась вторая санация банка с участием АО "Зарубежэнергопроект" и Кранбанка. По данным banki.ru, на 1 марта 2018 г. нетто-активы банка "Солидарность" составляют 31,7 млрд руб., чистый убыток - 134,4 млн рублей.

Гид потребителя

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а где-же все-таки деньги?

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Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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