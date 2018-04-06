В ТЦ "Гудок" отключилось электричество

В пятницу, 6 апреля, вечером в ТЦ "Гудок" произошло ЧП. По информации пресс-службы МЧС России по Самарской области, в торговом центре отключилось электричество. На место прибыли сотрудники МЧС, которые помогали людям выйти из помещения.
Между тем, в пабликах ВКонтакте появилась информация о пожаре в "Гудке", ее активно распространяют пользователи.
По данным МЧС, ни о каком пожаре речь не идет, ситуация находится под контролем оперативных служб. В причинах отключения электричества предстоит разобраться позднее.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.