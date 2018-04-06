В ТЦ "Гудок" отключилось электричество

В пятницу, 6 апреля, вечером в ТЦ "Гудок" произошло ЧП. По информации пресс-службы МЧС России по Самарской области, в торговом центре отключилось электричество. На место прибыли сотрудники МЧС, которые помогали людям выйти из помещения.

Между тем, в пабликах ВКонтакте появилась информация о пожаре в "Гудке", ее активно распространяют пользователи.

По данным МЧС, ни о каком пожаре речь не идет, ситуация находится под контролем оперативных служб. В причинах отключения электричества предстоит разобраться позднее.



