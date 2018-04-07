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Общество

На Волге у Самары будет работать ледокол

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 апреля, на Волге у Самары будут производиться ледокольные работы. Sms-сообщение с таким содержанием накануне вечером рассылалось от имени МЧС.

В ведомстве предупредили о том, что выход на лед чрезвычайно опасен и рекомендовали самарцам быть внимательными и осторожными.

В своих отзывах на данное сообщение самарцы писали в соцсетях, что ледокольные работы уже начались в пятницу, 6 апреля, на р. Самаре, где вскрывали лед в районе Старой Гавани. А один из посетителей сообщил, что на Волге ближе к просекам лед остался только у берегов, а середина реки якобы уже чистая.

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