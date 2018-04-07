Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира в США

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне, пишет championat.com.

Уроженка Тольятти проиграла представительнице Германии Юлии Гергес со счетом 4:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час и 19 минут. Касаткина допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт, россиянка выполнила 1 эйс. На счету Гергес 9 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта, немка закончила поединок, не допустив ни одной двойной ошибки.

Касаткина не сумела защитить свой титул, который она завоевала в Чарльстоне в прошлом году.