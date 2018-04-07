Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья

В полицию Богатовского района за помощью обратился местный 54-летний житель. Мужчина заявил о том, что у него похищен мобильный телефон стоимостью 5,1 тыс. рублей. Кража произошла в его доме, расположенном на ул. Садовая.
Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции осмотрели жилище, изъяли необходимые улики, опросили соседей потерпевшего. Было установлено, что следы взлома на входной двери и окнах отсутствуют.
У правоохранителей появилось предположение, что к краже может быть причастно лицо, которое имело свободный доступ в жилище. Потерпевший пояснил, что накануне к нему заходил знакомый, с которым они распивали спиртное. В ходе застолье хозяин, не рассчитав с количеством выпитого, заснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу телефона.
Сотрудники полиции выяснили, где проживает предполагаемый злоумышленник и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель, который рассказал, что, находясь в гостях, он дождался, когда хозяин жилплощади уснет, после чего взял телефон и ушел домой. Похищенное имущество продал знакомому за 250 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.