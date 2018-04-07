Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья

В полицию Богатовского района за помощью обратился местный 54-летний житель. Мужчина заявил о том, что у него похищен мобильный телефон стоимостью 5,1 тыс. рублей. Кража произошла в его доме, расположенном на ул. Садовая.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции осмотрели жилище, изъяли необходимые улики, опросили соседей потерпевшего. Было установлено, что следы взлома на входной двери и окнах отсутствуют.

У правоохранителей появилось предположение, что к краже может быть причастно лицо, которое имело свободный доступ в жилище. Потерпевший пояснил, что накануне к нему заходил знакомый, с которым они распивали спиртное. В ходе застолье хозяин, не рассчитав с количеством выпитого, заснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу телефона.

Сотрудники полиции выяснили, где проживает предполагаемый злоумышленник и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель, который рассказал, что, находясь в гостях, он дождался, когда хозяин жилплощади уснет, после чего взял телефон и ушел домой. Похищенное имущество продал знакомому за 250 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.