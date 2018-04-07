В Самаре ночью на пр. Кирова горел автомобиль

В пятницу, 6 апреля, в 22:40 в Промышленном районе Самары на пр. Кирова горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. Пожар ликвидирован в 22:50. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.