В Кировской районе Самары 46 огнеборцев тушили горевшую мебель

В пятницу, 6 апреля, в 19:24 в Самаре на ул. Олимпийской горела мебель на площади 20 кв. м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 46 человек личного состава и 11 единиц техники. Возгорание ликвидировано в 20:01. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.