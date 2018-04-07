Стали известны составы на матч "Крылья Советов" - "Спартак-2"

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" — "Спартак-2".

По сравнению с кубковым поединком против "Спартака", который состоялся три дня назад. в составе самарцев произошли три изменения. Вместо капитана Ивана Таранова, защитника Дмитрия Ятченко и нападающего Александра Соболева на поле появятся Владислав Кулик, Георгий Зотов и Сергей Самодин.

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 6 Надсон, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 10 Алиев, 15 Зотов, 22 Самодин, 25 Кулик, 27 Кленкин, 64 Ланин, 90 Бурлак.

Запасные: 28 Леонов, 2 Башкиров, 3 Ятченко, 4 Таранов, 5 Гаджибеков, 7 Соболев, 20 Мияйлович, 42 Тихонов, 77 Георгиевский, 88 Шильников.

"Спартак-2": 98 Максименко, 94 Хомуха, 93 Сокол, 46 Мамин, 88 Полубояринов, 83 Пантелеев, 20 Леонтьев, 27 Ломовицкий, 40 Тимофев, 66 Нимели, 79 Руденко.

Запасные: 95 Терешкин, 31 Красильниченко, 44 Лихачёв, 22 Щербаков, 45 Еременко, 60 Сакала, 49 Идриза.

Матч "Крылья Советов" — "Спартак-2" начнется на "Металлурге" в 15:00. Игра будет показана телеканале "Матч. Наш спорт". Также для болельщиков доступна радиотрансляция на волнах "Самара-Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).