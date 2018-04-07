"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" - 5:1

В субботу, 7 апреля, в матче 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3709 зрителей, одержали разгромную победу над столичным "Спартаком-2" — 5:1.

Самарцы вышли вперед на 21-й минуте. Алан Чочиев выполнил подачу с угла поля прямо на голову Сергею Самодину, который отправил мяч в сетку ворот "Спартака" — 1:0.

В середине второго тайма гости равновесие на табло восстановить. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу, где его в ворота подправил Александр Руденко — 1:1.

"Крылья" тут же снова вышли вперед. После подачи в штрафную в касание мяч в сетку послал вышедший на замену Александр Соболев — 2:1.

Концовка встречи полностью оказалась за командой Андрея Тихонова. В оставшееся время "Крылья" смогли поразить ворота соперника трижды. На 78-й минуте Соболев получил мяч в штрафной и хладнокровно послал его мимо голкипера — 3:1. Спустя две минуты ворота "Спартака-2" поразил Георгий Зотов, который поразил нижний угол ворот соперника дальним ударом метров с 25.

Поставил точку в этой встрече все тот же Соболев. Нападающий "Крыльев" исполнил пенальти, назначенный за игру рукой на 92-й минуте. Удар Александра с "точки" парировал голкипер, а на добивании наш игрок был точен — 5:1, уверенная победа "Крыльев".