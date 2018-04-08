30 пожарных тушили возгорание в частном доме в Самаре

В субботу, 7 апреля, в 18:37 в Железнодорожном районе Самары на ул. 6 Карьерной горел частный дом, сообщает областное МЧС.

Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 30 человек личного состава и семи единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 18:57. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.