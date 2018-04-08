Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик

Полицейскими Ставропольского района в с. Подстепки был остановлен легковой автомобиль для проверки документов.

Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.

Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых у мужчины обнаружен сверток с веществом белого цвета. Согласно справки об исследовании внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон общей массой 0,21 гр, что является значительным размером. Личность подозреваемого была установлена, им оказался житель Тольятти.

В настоящее время в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", сообщает облГлавк.