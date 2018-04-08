Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик

Полицейскими Ставропольского района в с. Подстепки был остановлен легковой автомобиль для проверки документов.
Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.
Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых у мужчины обнаружен сверток с веществом белого цвета. Согласно справки об исследовании внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон общей массой 0,21 гр, что является значительным размером. Личность подозреваемого была установлена, им оказался житель Тольятти.
В настоящее время в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.