16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ограждения аэропорта Курумоч Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

Полицейскими Ставропольского района в с. Подстепки был остановлен легковой автомобиль для проверки документов.

Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.

Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых у мужчины обнаружен сверток с веществом белого цвета. Согласно справки об исследовании внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон общей массой 0,21 гр, что является значительным размером. Личность подозреваемого была установлена, им оказался житель Тольятти.

В настоящее время в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", сообщает облГлавк. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6