В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника

В полицию поступило сообщение от фельдшера медучреждения о доставлении к ним 38-летнего мужчины с травмой лица. Со слов потерпевшего, телесные повреждения он получил в одном из домов Борского района.

Прибывшие по указному адресу сотрудники полиции выяснили, что компания, отмечавшая в тот день праздники, распивала спиртные напитки. По предварительным данным, между знакомыми произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого приятельница потерпевшего ударила его по лицу. Согласно заключению экспертов, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Полицейские установили, что 35-летняя женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.