16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ограждения аэропорта Курумоч Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей

Преступления Происшествия

В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника

БОРСКОЕ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

В полицию поступило сообщение от фельдшера медучреждения о доставлении к ним 38-летнего мужчины с травмой лица. Со слов потерпевшего, телесные повреждения он получил в одном из домов Борского района.

Прибывшие по указному адресу сотрудники полиции выяснили, что компания, отмечавшая в тот день праздники, распивала спиртные напитки. По предварительным данным, между знакомыми произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого приятельница потерпевшего ударила его по лицу. Согласно заключению экспертов, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Полицейские установили, что 35-летняя женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6