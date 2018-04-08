Житель Безенчука, находясь в гостях, пообещал убить гостеприимную хозяйку

В Отдел МВД России по Безенчукскому району за помощью обратилась местная 35-летняя жительница. Женщина рассказала о том, что в доме, где она проживает с сожителем, ей угрожают убийством.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.

Было установлено, что в гости к сожителям пришел общий знакомый. В ходе застолья сожитель потерпевшей вышел во двор. На просьбу гостя сходить за спиртным хозяйка ответила отказом. Мужчину возмутил такой ответ и он, схватив со стола нож, пообещал убить ее. Вернувшийся сожитель женщины прекратил преступные намерения и попросил гостя уйти.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный 38-летний местный житель ранее неоднократно судимый за совершение краж.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.