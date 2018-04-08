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Преступления Происшествия

Житель Безенчука, находясь в гостях, пообещал убить гостеприимную хозяйку

БЕЗЕНЧУК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отдел МВД России по Безенчукскому району за помощью обратилась местная 35-летняя жительница. Женщина рассказала о том, что в доме, где она проживает с сожителем, ей угрожают убийством.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.

Было установлено, что в гости к сожителям пришел общий знакомый. В ходе застолья сожитель потерпевшей вышел во двор. На просьбу гостя сходить за спиртным хозяйка ответила отказом. Мужчину возмутил такой ответ и он, схватив со стола нож, пообещал убить ее. Вернувшийся сожитель женщины прекратил преступные намерения и попросил гостя уйти.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный 38-летний местный житель ранее неоднократно судимый за совершение краж.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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