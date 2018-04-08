Ссора сожителей из Богатовского района закончилась уголовным делом

Инцидент произошел в доме на ул. Фурманова в одном из сел Богатовского района. По данным полицейских, во время застолья между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и пригрозил потерпевшей расправой. 38-летняя женщина испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью в полицию.

В ходе работы на месте происшествия участковые уполномоченные полиции собрали доказательства, подтверждающие слова заявительницы. Выяснилось, что 44-летний злоумышленник нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Отделом дознания МО МВД России "Богатовский" в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", сообщает облГлавк.