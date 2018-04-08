Ссора сожителей из Богатовского района закончилась уголовным делом

Инцидент произошел в доме на ул. Фурманова в одном из сел Богатовского района. По данным полицейских, во время застолья между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и пригрозил потерпевшей расправой. 38-летняя женщина испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью в полицию.
В ходе работы на месте происшествия участковые уполномоченные полиции собрали доказательства, подтверждающие слова заявительницы. Выяснилось, что 44-летний злоумышленник нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Отделом дознания МО МВД России "Богатовский" в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.