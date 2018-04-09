16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец, боясь быть уличенным в измене, инсценировал угон своего автомобиля Ссора сожителей из Богатовского района закончилась уголовным делом Житель Безенчука, находясь в гостях, пообещал убить гостеприимную хозяйку В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик

Преступления Происшествия

Тольяттинец, боясь быть уличенным в измене, инсценировал угон своего автомобиля

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

В начале апреля в полицию за помощью обратился 27-летний житель Тольятти, заявивший, что стал жертвой грабителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель рассказал полицейским, что в ночное время подрабатывает таксистом. По его словам, в очередной раз, когда он подвозил клиента, пассажир неожиданно приставил к его шее нож с требованием остановить транспорт и покинуть машину. Решив не оказывать сопротивления преступнику, водитель выполнил его требования, после чего  злоумышленник вытолкнул мужчину в снег, а сам, завладев автомобилем, скрылся.

Оперативники выехали на место происшествия, при осмотре которого обнаружили примятый снег и следы от автомобильных шин. В результате комплекса оперативных мероприятий, полицейские нашли брошенный автомобиль потерпевшего в Автозаводском районе Тольятти.

Полицейские, с целью установления примет предполагаемого злоумышленники стали подробно опрашивать мужчину обо всех подробностях случившегося, однако во время разговора тот стал путаться в своих объяснениях. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что молодой человек что-то не договаривает. Через некоторое время "потерпевший" признался в инсценировке угона.

Как в дальнейшем выяснили оперативники, мужчина подвозил молодую женщину, с которой во время поездки у него завязались романтические отношения, в итоге продлившиеся всю ночь. Наутро, возвращаясь домой, работник такси испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и угон автомобиля, на котором работал. Перед тем, как позвонить в полицию, он оставил транспортное средство на одной из малолюдных улиц Тольятти, внутри салона он устроил беспорядок, документы и ключи бросил рядом с транспортным средством, потом вывалялся в снегу и  испачкал одежду в грязи. Однако все усилия оказались напрасными.

В настоящее время отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6