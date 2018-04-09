Тольяттинец, боясь быть уличенным в измене, инсценировал угон своего автомобиля

В начале апреля в полицию за помощью обратился 27-летний житель Тольятти, заявивший, что стал жертвой грабителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Заявитель рассказал полицейским, что в ночное время подрабатывает таксистом. По его словам, в очередной раз, когда он подвозил клиента, пассажир неожиданно приставил к его шее нож с требованием остановить транспорт и покинуть машину. Решив не оказывать сопротивления преступнику, водитель выполнил его требования, после чего злоумышленник вытолкнул мужчину в снег, а сам, завладев автомобилем, скрылся.
Оперативники выехали на место происшествия, при осмотре которого обнаружили примятый снег и следы от автомобильных шин. В результате комплекса оперативных мероприятий, полицейские нашли брошенный автомобиль потерпевшего в Автозаводском районе Тольятти.
Полицейские, с целью установления примет предполагаемого злоумышленники стали подробно опрашивать мужчину обо всех подробностях случившегося, однако во время разговора тот стал путаться в своих объяснениях. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что молодой человек что-то не договаривает. Через некоторое время "потерпевший" признался в инсценировке угона.
Как в дальнейшем выяснили оперативники, мужчина подвозил молодую женщину, с которой во время поездки у него завязались романтические отношения, в итоге продлившиеся всю ночь. Наутро, возвращаясь домой, работник такси испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и угон автомобиля, на котором работал. Перед тем, как позвонить в полицию, он оставил транспортное средство на одной из малолюдных улиц Тольятти, внутри салона он устроил беспорядок, документы и ключи бросил рядом с транспортным средством, потом вывалялся в снегу и испачкал одежду в грязи. Однако все усилия оказались напрасными.
В настоящее время отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.