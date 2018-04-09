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Преступления Происшествия

Начальница почтового отделения из Тольятти стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении начальника отделения почтовой связи пос. Федоровка ОСП "Тольяттинский почтамт", гражданки К., возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения по части 3 статьи 159 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Комсомольского района.

"Установлено, что К., находясь на должности начальника отделения почтовой связи пос. Федоровка ОСП "Тольяттинский почтамт", приняла от жительницы Комсомольского района Тольятти денежные средства в сумме 15 тыс. руб. в счет оплаты коммунальных услуг и выдала последней платежные документы — кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты, — поясняют в прокуратуре Комсомольского района. — Полученные денежные средства К. в кассу не внесла, а используя свое служебное положение, внесла в компьютерную программу заведомо ложные сведения об отмене платежа. В целях сокрытия факта хищения К. изготовила от имени женщины подложное заявление об отмене платежей и возврате денежных средств".

Полученные деньги, по данным прокуратуры, ныне подозреваемая использовала по своему усмотрению, причинив ОСП "Тольяттинский почтамт" ФГУП "Почта России" материальный ущерб на сумму 15 тыс. рублей.

По данному факту прокурором Комсомольского района вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании начальника отделения почтовой связи.

В итоге 28 марта в отношении К. возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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