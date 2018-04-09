Спасатели Тольятти эвакуировали заблудившихся при прогулке по волжскому льду мужчин

В субботу, 7 апреля, в 7:34 в ЕДДС Тольятти от оператора 112 поступило сообщение о провале под лед мужчины на акватории Куйбышевского водохранилища, сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" Андрей Дербенев.

Спасателям были переданы телефоны очевидцев, которые находились с потерпевшим. Однако точную и достоверную информацию о месте инцидента сразу получить не удалось. В итоге на поиски людей были отправлены экипажи Центра гражданской защиты и областных спасателей.

Мужчин удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска. "По предварительным данным трое молодых людей отдыхали в районе Речпорта Комсомольского района Тольятти, после чего решили погулять по Волге, — сообщает Андрей Дербенев. — В результате чего заблудились в темноте и вышли на противоположную сторону. В ходе спасательной операции, на аэроботе, пострадавшие были доставлены на берег Комсомольского района и переданы сотрудникам службы "02". В медицинской помощи никто из них не нуждался".

Андрей Дербенев также не исключил, что потерпевшим будет выставлен счет, на возмещение понесенных спасателями затрат.