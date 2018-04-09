Росатом планирует выкупить 50% ГУП СО "Экология"

Областные власти реанимировали идею приватизировать ГУП СО "Экология" через преобразование его в акционерное общество, пишет "Самарское обозрение". Сделка может быть оформлена до конца этого года по схеме "50 на 50", а держателем половины акций предприятия может стать госкорпорация "Росатом", которая планирует стать федеральным оператором по обращению с особо опасными отходами.

Подготовку такой сделки изданию подтвердил гендиректор "Экологии" Константин Ряднов. По его словам, акционирование предприятия должно завершиться к концу этого года — 50% акций останутся у регионального правительства в лице министерства имущественных отношений, а другие 50% может приобрести госкорпорация по атомной энергии "Росатом", объединяющая более 360 предприятий атомной отрасли.

"То, чем сейчас занимается ГУП, — утилизация ртутных ламп и градусников — будет передано "Росатому", который должен стать федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго классов опасности, — пояснил Ряднов. — Что касается полигона "Преображенка", то у него заканчиваются мощности — там находится более 8 млн тонн отходов, накопленных с момента создания ГУП "Экология" в 1989 году. Нужно проводить рекультивацию, а это порядка 300 млн рублей. У области таких денег нет, а приватизация через акционирование способна решить этот вопрос".

По словам Константина Ряднова, схема "50 на 50" выбрана потому, что за рекультивацию полигона должен отвечать собственник земельного участка (то есть Самарская область), и таким образом риски будут равными.

Из корпорации "Росатом" на момент подготовки в печать данного номера "СО" ответ на запрос редакции не поступил. Все решения по госкорпорации должны быть приняты до ноября этого года. Стоит отметить, что в ГУП "Экология" сейчас есть участок проблемных отходов, занимающийся сбором отходов жидкой ртути, ртутных приборов и ликвидацией ртутных загрязнений. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Самарской области ежегодно образуется порядка 4,5 тыс. тонн отходов первого и второго классов опасности.

О готовящейся приватизации ГУП "Экология" знает и руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских. В назначении Константина Ряднова директором предприятия в конце декабря прошлого года Часовских видит желание областных властей наконец реализовать задуманное: "Может быть, Ряднова и поставили с прицелом на это".

По мнению Виктора Часовских, преобразование ГУП в АО позволит снизить затраты бюджета на его содержание. "Но говорить об этом пока сложно, поскольку сейчас вокруг всей системы обращения с отходами все так закрутилось, а куда это выведет, пока непонятно", — добавляет он.