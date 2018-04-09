В Тольятти произведено расследование гибели аппаратчика, которого затянуло на вал привода питателя

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в тольяттинском ООО "Алхим", сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Установлено, что 27 января на территории Тольятти в отделении дозирования ООО "Алхим" при уборке вокруг питателя аппаратчик дозирования был затянут на вал привода питателя. От полученных травм работник скончался.
"В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ", — констатируют в областном минтруда.
В ведомстве призывают очевидцев несчастных случаев, происходящих с работниками организаций Самарской области, направлять информацию к ними по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54, а так же в Государственную инспекцию труда в Самарской области по телефону горячей линии (846) 263-52-17.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.