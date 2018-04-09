В Тольятти произведено расследование гибели аппаратчика, которого затянуло на вал привода питателя

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в тольяттинском ООО "Алхим", сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Установлено, что 27 января на территории Тольятти в отделении дозирования ООО "Алхим" при уборке вокруг питателя аппаратчик дозирования был затянут на вал привода питателя. От полученных травм работник скончался.

"В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ", — констатируют в областном минтруда.

В ведомстве призывают очевидцев несчастных случаев, происходящих с работниками организаций Самарской области, направлять информацию к ними по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54, а так же в Государственную инспекцию труда в Самарской области по телефону горячей линии (846) 263-52-17.