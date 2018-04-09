Завершено расследование ЧП на "Авиаагрегате", в котором смертельную травму головы получил шлифовальщик

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в АО "Авиаагрегат", сообщают в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Установлено, что 6 февраля в Самаре при проведении работ на шлифовальном станке получил травму головы шлифовщик. Впоследствии работник скончался в медицинском учреждении. "В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ", — подчеркнули в областном минтруда.