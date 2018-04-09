Завершено расследование ЧП на "Авиаагрегате", в котором смертельную травму головы получил шлифовальщик

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в АО "Авиаагрегат", сообщают в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Установлено, что 6 февраля в Самаре при проведении работ на шлифовальном станке получил травму головы шлифовщик. Впоследствии работник скончался в медицинском учреждении.
"В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ", — подчеркнули в областном минтруда.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.