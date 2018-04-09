За сутки с улиц Самары откачивают около 1,5 тыс. кубов воды

В целом за сутки с улиц Самара откачивают около 1,5 тыс. куб. м воды, сообщает сайт департамента городского хозяйства и экологии.

С конца марта откачали уже порядка 8,5 тыс. кубов. Работы продолжатся до тех пор, пока дороги не будут полностью очищены от снега. Одновременно с этим идет уборка с проезжей части скопившегося за зиму мусора.

Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, к 1 апреля ливневая канализация была полностью прочищена, но сильный снегопад внес свои коррективы. Пришлось повторно готовить ее к приему талых вод. Особое внимание — магистралям с маршрутами движения общественного транспорта, а также низинам. Днем трудятся до 15 бригад муниципального предприятия "Инженерные системы".

Предусмотрено и круглосуточное дежурство, чтобы оперативно решать проблемы в ночное время и в выходные.

Сейчас практически завершены работы по открытию дождеприемников. Из трех тысяч ливневых коллекторов, расположенных на дорогах Самары, около 95% очищены и принимают стоки. Также заблаговременно отремонтировали около 1 тыс. дождеприемных и смотровых колодцев, 1350 — прочистили. На нескольких улицах переложили аварийные участки сетей. Провели ревизию насосного оборудования. Продолжаются приемка, ремонт и подключение к действующим коммуникациям бесхозных сетей. В целом проблемных территорий, которые раньше подтапливало, стало меньше. Только в 2017 г. из черного списка исключили 18 мест.

Но не весь город оборудован ливневой канализацией. В черте Самары 29 низин, где в период активного таяния снега скапливается большое количество воды. Чтобы обеспечить безопасность движения, МП "Благоустройство" откачивает жидкость с проблемных участков. Работу круглосуточно ведут девять бригад. Четыре из них трудятся на территории Зубчаниновки.

После осушения, если позволяет погода, обнажившиеся дефекты дороги стараются оперативно брать в работу — проводить аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.