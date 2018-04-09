За сутки с улиц Самары откачивают около 1,5 тыс. кубов воды

В целом за сутки с улиц Самара откачивают около 1,5 тыс. куб. м воды, сообщает сайт департамента городского хозяйства и экологии.
С конца марта откачали уже порядка 8,5 тыс. кубов. Работы продолжатся до тех пор, пока дороги не будут полностью очищены от снега. Одновременно с этим идет уборка с проезжей части скопившегося за зиму мусора.
Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, к 1 апреля ливневая канализация была полностью прочищена, но сильный снегопад внес свои коррективы. Пришлось повторно готовить ее к приему талых вод. Особое внимание — магистралям с маршрутами движения общественного транспорта, а также низинам. Днем трудятся до 15 бригад муниципального предприятия "Инженерные системы".
Предусмотрено и круглосуточное дежурство, чтобы оперативно решать проблемы в ночное время и в выходные.
Сейчас практически завершены работы по открытию дождеприемников. Из трех тысяч ливневых коллекторов, расположенных на дорогах Самары, около 95% очищены и принимают стоки. Также заблаговременно отремонтировали около 1 тыс. дождеприемных и смотровых колодцев, 1350 — прочистили. На нескольких улицах переложили аварийные участки сетей. Провели ревизию насосного оборудования. Продолжаются приемка, ремонт и подключение к действующим коммуникациям бесхозных сетей. В целом проблемных территорий, которые раньше подтапливало, стало меньше. Только в 2017 г. из черного списка исключили 18 мест.
Но не весь город оборудован ливневой канализацией. В черте Самары 29 низин, где в период активного таяния снега скапливается большое количество воды. Чтобы обеспечить безопасность движения, МП "Благоустройство" откачивает жидкость с проблемных участков. Работу круглосуточно ведут девять бригад. Четыре из них трудятся на территории Зубчаниновки.
После осушения, если позволяет погода, обнажившиеся дефекты дороги стараются оперативно брать в работу — проводить аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.
Последние комментарии
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
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