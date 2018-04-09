Стал известен состав участников делегации Самарской области в молодежных Дельфийских играх во Владивостоке

С 20 по 25 апреля в Приморском крае (Владивосток) пройдут 17 молодежные Дельфийские игры России, сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области.

По итогам отборочного тура в Самарской области организационный комитет и жюри сформировали региональную делегацию для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России. Ее представят 25 человек. Из них 16 человек — от министерства культуры Самарской области, остальные — от министерства образования Самарской области и сопровождающие.

Среди участников делегации — студенты СГИК, Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, ДМШ и ДШИ Тольятти, Новокуйбышевска, учащиеся средне-специальных учебных заведений региона и сопровождающие лица.

Делегация, курируемая министерством культуры и министерством образования Самарской области, будет выступать в номинациях: "Изобразительное искусство", "Домра", "Скрипка", "Саксофон", "Флейта", "Эстрадное пение", "Театр", "Фотография", "Кулинарное искусство", "Парикмахерское искусство". Возглавит делегацию старший методист Самарского Дворца детского и юношеского творчества Ольга Алексеева.

Делегация отправится во Владивосток 19 апреля.