На Ульяновском спуске найдена 130-летняя деталь паровой машины

В Самаре при проведении работ рядом с городской водопроводной станцией нашли часть паровой машины 130-летней давности, сообщает пресс-служба СКС.

Первая городская водопроводная станция (ГВС), построенная в Самаре в 1886 г., находится на Ульяновском спуске к Волге. Рядом с территорией станции проходили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет, осмотрели его и вызвали специалиста ГВС.

Оказалось, что это коленвал с маховиком – часть одной из паровых машин, которые были установлены на ГВС в 1886 г. в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.

В настоящее время на территории Городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода.