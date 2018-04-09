Семь человек эвакуировали при тушении пожара в частном доме в Самаре

В понедельник, 9 апреля, в 4:04, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Сторожевой в Промышленном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 120 кв. м. В его тушении участвовали 38 человек, которые с помощью девяти спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 4:28.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожарные эвакуировали из дома семь человек. Также из-за пожара травму получил один человек.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.