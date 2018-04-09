В 2018 г. эмиссия государственных облигаций Самарской области составит 8 млрд рублей

В пятницу, 6 апреля, на официальном сайте правительства Самарской области опубликован приказ министерства управления финансами региона за подписью врио министра Андрея Прямилова "О порядке отбора финансовых организаций для размещения государственных облигаций Самарской области 2018 года".

В приказе определен отбор финансовых организаций по размещению внутренних облигационных займов. Согласно приказу создается комиссия по отбору не менее чем из пяти представителей министерства.

Отбор производится путем запроса информации у 20 финансовых организаций — лидеров среди компаний, оказывающих услуги по размещению внутренних облигационных займов.

Основные критерии отбора — опыт размещения подобных облигаций на российском рынке капиталов, позиция компании на российском рынке, стратегия размещения облигаций, предложенная агентом, запрашиваемый размер вознаграждения и деловая репутация организации.

Общий объем эмиссии составит 8 млрд рублей.