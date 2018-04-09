Тольяттинский драмтеатр "Колесо" покажет свои спектакли в Приморье

Театр "Колесо" выиграл грант Министерства культуры РФ на проведение обменных гастролей, в рамках программы "Большие гастроли", сообщила пресс-служба театра.

Коллектив театра в третий раз примет участие в региональном направлении программы. На этот раз спектакли тольяттинского театра увидят жители Приморья. С 20 по 22 апреля театр "Колесо" представит в Уссурийске постановки "Доходное место" по пьесе А. Островского и "Отрочество" по мотивам

повести Л. Толстого. Для юных жителей Приморья покажут "Удивительный день" В. Драгунского.

Уссурийский театр, в свою очередь, представит в Тольятти спектакли "Чай с мятой или лимоном" по пьесе П. Одекера и Д. Наварро, "Земля Эльзы" по пьесе Я. Пулинович и "Лесная сказка" Н. Бурляева.