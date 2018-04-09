Тольяттинский драмтеатр "Колесо" покажет свои спектакли в Приморье

Театр "Колесо" выиграл грант Министерства культуры РФ на проведение обменных гастролей, в рамках программы "Большие гастроли", сообщила пресс-служба театра.
Коллектив театра в третий раз примет участие в региональном направлении программы. На этот раз спектакли тольяттинского театра увидят жители Приморья. С 20 по 22 апреля театр "Колесо" представит в Уссурийске постановки "Доходное место" по пьесе А. Островского и "Отрочество" по мотивам
повести Л. Толстого. Для юных жителей Приморья покажут "Удивительный день" В. Драгунского.
Уссурийский театр, в свою очередь, представит в Тольятти спектакли "Чай с мятой или лимоном" по пьесе П. Одекера и Д. Наварро, "Земля Эльзы" по пьесе Я. Пулинович и "Лесная сказка" Н. Бурляева.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!