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Культура

В Самаре выступит литературно-музыкальный дуэт из Франции

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выступление состоится 11 апреля, в 18:00, в галерее "Формограмма", сообщила пресс-служба Альянс Франсез Самара.

Мероприятие пройдет в рамках перекрестного франко-российского года языка и литературы и фестиваля Франкофонии Участницы дуэта — французская писательница Леонор де Рекондо вместе с певицей Клер Лефийатр, которая дополнит литературные произведения средневековыми песнями.

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