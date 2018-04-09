В Самаре выступит литературно-музыкальный дуэт из Франции

Выступление состоится 11 апреля, в 18:00, в галерее "Формограмма", сообщила пресс-служба Альянс Франсез Самара.
Мероприятие пройдет в рамках перекрестного франко-российского года языка и литературы и фестиваля Франкофонии Участницы дуэта — французская писательница Леонор де Рекондо вместе с певицей Клер Лефийатр, которая дополнит литературные произведения средневековыми песнями.
Последние комментарии
а разве не в этом сквере - на пересечении Садовой и Ленинградской - стоит памятник Высоцкому?
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить