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Общество

Начало холостого сброса воды на Жигулевской ГЭС запланировано на 11 апреля

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В бассейне Куйбышевского водохранилища Жигулевской ГЭС началось весеннее половодье. На прошедшей неделе начал возрастать боковой приток воды в водохранилище, на сегодняшний день он составил 810 м3/с, суммарный приток воды составил 7961 м3/с.

Как сообщает подразделение Русгидро, до 11 апреля 2018 года, в соответствии с указаниями Росводресурсов, Жигулевская ГЭС будет работать с расходами воды до 10500 м3/с.

"Увеличение приточности и интенсивное таяние снега скорректировало сроки открытия затворов на водосливной плотине гидроузла, — комментирует директор филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Олег Леонов. — В этом году начало холостого сброса весенних вод Куйбышевского водохранилища придется на вторую декаду апреля. Все подготовительные мероприятия к паводку мы проводим в строгом соответствии с утвержденным графиком, станция готова обеспечить безаварийную работу в период "большой воды". Специалисты Жигулевской ГЭС осуществляют ежедневный осмотр гидротехнических сооружений, ведут контроль изменения гидрометеорологической обстановки и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла".

Об открытии водосливной плотины и начале холостых сбросов на Жигулевской ГЭС население будет оповещено через средства массовой информации, а также через локальную систему оповещения.

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