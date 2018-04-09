Самарских допризывников будут готовить к армии в зональных центрах

Самарских допризывников будут обучать в специальных зональных центрах, которые создаются в муниципалитетах на базе спортивно-технических клубов и автошкол ДОСААФ. Такая информация была озвучена на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам подготовки граждан к военной службе.
Муниципалитетам работу по формированию центров нужно завершить до 1 июля этого года, но большинство из них уже фактически созданы.
"В стране в этом направлении сделано уже много и нам есть с кого брать пример. При желании можно ознакомиться с опытом других регионов", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.
Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Михаил Щепотин, пообещал, что муниципалитетам будет оказана существенная помощь и примеры успешной совместной работы уже есть. В частности в Сызрани, Кинеле и Чапаевске.
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