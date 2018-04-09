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Сотовая связь Транспорт и связь

Виртуальная АТС от "Ростелекома" за 1 рубль в месяц

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов. Теперь пользователи смогут пользоваться функционалом продукта за 1 руб. в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения "Быть в плюсе" — еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Виртуальная АТС" — цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит — обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании "Ростелекома", а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал "Виртуальной АТС", включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату — 1 руб. в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

"Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи", — комментирует обновление Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком".

"Быть в плюсе" — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис "Виртуальная АТС" в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России  провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ "Ростелекома" — более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб.  (31,7% от выручки), чистая прибыль — 14,1 млрд руб.

"Ростелеком" — безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard& Poorʼs на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA (RU)".

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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