Виртуальная АТС от "Ростелекома" за 1 рубль в месяц

"Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов. Теперь пользователи смогут пользоваться функционалом продукта за 1 руб. в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения "Быть в плюсе" — еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

"Виртуальная АТС" — цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит — обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании "Ростелекома", а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал "Виртуальной АТС", включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату — 1 руб. в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

"Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи", — комментирует обновление Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком".

"Быть в плюсе" — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис "Виртуальная АТС" в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.