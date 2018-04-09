Задержаны подозреваемые в краже 217 противоугонов для рельсов на станции Жигулевск

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с 6 по 8 апреля задержали двух человек, подозреваемых в хищении 217 противоугонов для рельсов на железнодорожной станции Жигулевск, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

В полиции поясняют, что похищенное изъято. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.