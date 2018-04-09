Двух самарчанок подозревают в использовании поддельных документов для зачисления детей в школу

Две жительницы Самары стали фигурантками уголовных дел из-за поддельных справок для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в конце января и начале марта 2018 г. в одну из самарских школ обратились 43-летняя и 32-летняя женщины — матери несовершеннолетних, готовящихся стать первоклассниками. Для зачисления детей в первый класс они принесли свидетельства о регистрации по месту пребывания. Но сотрудники учреждения засомневались в подлинности этих документов и обратились в полицию. Экспертиза подтвердила, что бумаги поддельные.