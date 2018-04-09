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Происшествия

Сотрудники ГИБДД задержали экс-проректора университета, 118 раз нарушавшего ПДД

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 апреля, сотрудники городской автоинспекции и активисты "Ночного патруля" задержали в Самаре водителя, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии. Мужчина заявил, что является уважаемым в городе человеком: он кандидат юридических наук и бывший проректор Самарского государственного университета.

Активисты общественной организации "Ночной патруль" заметили подозрительный автомобиль Mercedes в районе ГУ МВД России по Самарской области - иномарка двигалась по Северо-Восточной магистрали.

Водитель сразу привлек внимание: он перестраивался то в правый ряд, то в левый, а иногда и вовсе выезжал на встречную полосу, причем делал все это со скоростью не больше 30 км/ч. Активисты передали информацию в полк ДПС и продолжили следить за автомобилем.

Водитель выехал на ул. Ново-Садовую и продолжил в том же духе. В районе пересечения с ул. Советской Армии он задел зеркало соседнего автомобиля, но не придал этому значения и отправился дальше. Повернув на ул. Солнечную, мужчина решил справить нужду. Тут-то все и встало на свои места. Вывалившись из автомобиля, не уходя особо далеко в темноту, он предупреждающе произнес очевидцам происходящего: "Ну проезжай, а". Наблюдающим эту картину стало очевидно, что мужчина, который управлял иномаркой, находится в нетрезвом состоянии.

Как только он закончил важное дело, подъехали сотрудники городской автоинспекции. Мужчина представился Александром Кудряшовым и подчеркнул, что у него есть ученая степень. Он кандидат юридических наук и бывший проректор Самарского государственного университета. К слову, пост проректора по инвестиционной деятельности задержанный Кудряшов занимал еще в период самостоятельности СамГУ - до его слияния со СГАУ.

Как и следовало интеллигентному человеку, с сотрудниками полиции водитель скандалить не стал, сообщил, что готов к необходимому оформлению документов, и даже согласился пройти медицинское освидетельствование. Правда, слово свое не сдержал. Как только водитель вместе с инспекторами прибыли на экспертизу, мужчина забрал свои слова обратно и решил уйти домой.

"По данному факту в отношении мужчины собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" КоАП РФ, который направлен для принятия мер по подведомственности в мировой суд Промышленного района", - сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве добавили, что водитель 118 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:06 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

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