Алексей Коренко: "Рациональное отношение к грузовому вагону способно снизить себестоимость продукции"

Система управления парком грузовых вагонов постоянно эволюционирует. В 2017 г. оборот грузового вагона на сети РЖД ускорился в среднем на 20% — с 15 до 12 суток. Это серьезный шаг на пути преодоления дефицита подвижного состава. О том, за счет чего удается уменьшать оборот вагонов и перевозить больше грузов, ВН рассказал директор Самарского филиала Первой грузовой компании Алексей Коренко.

— Что, на ваш взгляд, способствует восстановлению баланса на рынке грузовых железнодорожных перевозок?

— В прошлом году участники рынка грузовых железнодорожных перевозок действительно столкнулись с локальным дефицитом грузовых вагонов. Однако ситуация постепенно стабилизируется и рынок выравнивается. Во многом этому способствуют усилия операторов подвижного состава, РЖД и грузоотправителей, направленные на улучшение основного качественного показателя работы железнодорожного транспорта — оборота грузового вагона.

Весь прошлый год мы призывали наших партнеров к строгой организационной дисциплине при планировании и осуществлении погрузо-разгрузочных операций. Наши специалисты составили и проанализировали "производственный цикл" вагона, и оказалось, что ожидание погрузки или выгрузки, а также нахождение вагона в порожнем состоянии или в ремонте составляет 55% его "жизни" от погрузки до погрузки, и только 45% времени занимает полезная работа вагона. В текущих рыночных условиях это крайне нерациональное использование вагонных ресурсов.

Кроме того, по итогам прошлого года мы видим, что совместная работа всех участников перевозочного процесса позволила ускорить оборот вагона в сети на трое суток — это возвращение в перевозочный процесс колоссального объема парка.

На наш взгляд, это же направление работы должно стать приоритетным и в этом году. Мы должны работать в едином ритме. Причем коллективные действия всех участников рынка помогут не только восстановить баланс подвижного состава в сети РЖД. В комплексе такие перемены всегда в пользу грузовладельца, ведь они ведут к оживлению рынка.

— Как изменился рынок железнодорожных грузоперевозок?

— Он постоянно эволюционирует. Причем основными драйверами развития выступают грузовладельцы, которым недостаточно только аренды подвижного состава для перевозки грузов, у них широкий спектр потребностей.

— Например?

— Например, промышленные предприятия стремятся минимизировать своё участие в непрофильной транспортной деятельности и передают на аутсорсинг такие функции, как взаимодействие с перевозчиком, оформление нужных документов, ведение претензионной работы, контроль над дислокацией груженых вагонов.

Кроме того, некоторые заводы заказывают специалистам Самарского филиала ПГК мониторинг эффективности работы железнодорожных цехов, вагоны под временное хранение грузов и многое другое.

Зачастую грузовладельцы обращаются за конкретной услугой, но во время ее реализации видят необходимость в дополнительных сервисах, и мы стремимся идти им навстречу. Так, одна из транспортных компаний обратилась в Самарский филиал за пропаркой цистерн, а впоследствии захотела передать филиалу оформление всех перевозочных документов на порожние вагоны назначением на промывочно-пропарочную станцию Сызрань после их выгрузки, ремонта и отстоя. За восемь месяцев диспетчерами нашего филиала оформлено уже более 1,5 тыс. документов партнера.

Всё эти примеры говорят о стремлении всех участников рынка грузовых ж/д перевозок к рациональности и ресурсосбережению.

— Какие грузы являются драйверами регионального грузопотока?

— Развитый промышленный и аграрный потенциал Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Челябинской и Рязанской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия формирует мощный грузопоток.

Самарский филиал ПГК обслуживает его более 10 лет. И на протяжении всего этого времени основную долю в структуре грузоперевозок занимают нефтеналивные грузы заводов Самарской области, Башкирии и Татарстана — более 50%. По 10% приходится на химикаты и соду, строительные грузы, по 5% — на черные металлы, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье. Остальные грузы достигают порядка 10-15%.

Как видите, разнообразие грузовой базы требует от нас не только наличия достаточного количества грузовых вагонов, а их у нас сегодня в управлении более 120 тыс. единиц, но и высокого уровня сервиса. Мы всегда стремимся выстраивать долгосрочные отношения со всеми участниками рынка грузовых ж/д перевозок.