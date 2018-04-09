Открытое горение в здании у ТРК "Звезда" ликвидировали

В понедельник, 9 апреля, в 20:33 пожарным удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном неэксплуатируемом здании на ул. Ново-Садовой, 106г в Самаре. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, сейчас пожарные ведут проливку горевших конструкций. На месте происшествия действиями пожарных руководит начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Работа пожарных подразделений на месте происшествия продолжается.