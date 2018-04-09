Открытое горение в здании у ТРК "Звезда" ликвидировали

В понедельник, 9 апреля, в 20:33 пожарным удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном неэксплуатируемом здании на ул. Ново-Садовой, 106г в Самаре. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, сейчас пожарные ведут проливку горевших конструкций.
На месте происшествия действиями пожарных руководит начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Работа пожарных подразделений на месте происшествия продолжается.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?