БК "Самара" во второй игре 1/4 финала победил МБА - 87:60

В понедельник, 9 апреля. в матче 1/4 финала Суперлиги БК "Самара" на выезде встречался с МБА.
Самарцы победили со счетом - 87:60, и повели в серии 2:0. Савенков сделал дабл-дабл - 15 очков и 12 подборов, Голяхов набрал 15 очков, у Яковенко 13 очков, сообщает твиттер клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.