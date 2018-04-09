БК "Самара" во второй игре 1/4 финала победил МБА - 87:60

В понедельник, 9 апреля. в матче 1/4 финала Суперлиги БК "Самара" на выезде встречался с МБА.

Самарцы победили со счетом - 87:60, и повели в серии 2:0. Савенков сделал дабл-дабл - 15 очков и 12 подборов, Голяхов набрал 15 очков, у Яковенко 13 очков, сообщает твиттер клуба.





