Пожар в здании рядом с РКЦ "Звезда" в Самаре ликвидирован

В понедельник, 9 апреля, в 23:23 пожар в доме по ул. Ново-Садовая, 106 "г" был полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Ново-Садовая рядом с КРЦ "Звезда" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:01.

Площадь пожара составляла 200 кв. м.Затем площадь пожара увеличилась до 450 кв. м.

В тушении участвовал 71 человек, использовалось 26 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 19:51. Ликвидация открытого горения объявлена в 20:33, а полная ликвидация в 23:23. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.