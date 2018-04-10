Пожар в здании рядом с РКЦ "Звезда" в Самаре ликвидирован

В понедельник, 9 апреля, в 23:23 пожар в доме по ул. Ново-Садовая, 106 "г" был полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Ново-Садовая рядом с КРЦ "Звезда" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:01.
Площадь пожара составляла 200 кв. м.Затем площадь пожара увеличилась до 450 кв. м.
В тушении участвовал 71 человек, использовалось 26 единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 19:51. Ликвидация открытого горения объявлена в 20:33, а полная ликвидация в 23:23. Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?