Самарская область вошла в число самых активных регионов по голосованию за проекты благоустройства

Самарская область вошла в число регионов, жители которых приняли наиболее активное участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. Об этом 9 апреля на пресс-конференции по итогам рейтингового голосования сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

В число наиболее активно голосовавших регионов также вошли Московская и Свердловская области, Башкортостан и Краснодарский край.

Рейтинговое голосование прошло в 83 регионах на территории 823 муниципалитетов с общей численностью около 75 млн человек. По итогам рейтингового голосования в России выбрано 1545 проектов благоустройства общественных пространств. Из них 68% предложено гражданами, сообщает Минстрой.

По итогам рейтингового голосования благоустроят 151 общественную территорию По итогам рейтингового голосования в Самарской области благоустроят 151 общественную территорию, сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала "Россия-24. Самара".

Как рассказал Михаил Мень, все объекты, выбранные по итогам рейтингового голосования, включены в муниципальные программы на 2018 и 2019 годы. "Так, в 2018 году будет благоустроен 1261 объект на территории 82 субъектов. Еще 284 объекта в 36 субъектах - в 2019 году. В целом, реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды продлена до 2022 года", - сообщил министр.

"Интересен выбор жителями объектов: больше всего люди голосовали за благоустройство парков - это 23%, по 22% голосов было отдано за скверы и пешеходные зоны - улицы, бульвары, аллеи. При этом хочу особенно отметить, что за победившие объекты было подано почти 14 млн голосов, а это 76% от всех проголосовавших", - подчеркнул Михаил Мень.

Он отметил, что результаты еще раз подчеркивают, насколько важно спрашивать мнение людей при принятии решений по вопросам благоустройства. "Приоритетный проект создания комфортной городской среды уникален. Реализуя его, мы ставили перед собой не просто задачу благоустройства, а еще и важную общественно-политическую задачу формирования активного гражданского общества", - заявил министр.

В 2018 году на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды предусмотрено 30 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. на малые города и исторические поселения. Однако, по словам главы ведомства, данная цифра может быть увеличена. "Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию в начале года поручил удвоить расходы на эти цели. Мы с коллегами из финансового блока сейчас работаем над исполнением этого поручения", - сообщил он.

"При реализации данного проекта перед нами стоял вызов - сделать так, чтобы пятилетние программы по благоустройству, утвержденные муниципалитетами, прошли действительно "живое" обсуждение. И у нас это получилось: более 18 миллионов человек приняло участие в рейтинговом голосовании на всей территории страны", - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.