Из-за паводка в Пестравском районе дежурит отряд спасателей

В понедельник, 9 апреля, Поисково-спасательный отряд Самарской области был командирован в населенный пункт Мосты Пестравского района в период подъема паводковых вод для несения дежурства и обеспечения эвакуации людей в случае экстренного подтопления жилой зоны на территории населенного пункта.
Отряд из трех спасателей укомплектован надувной лодкой с мотором, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автономным электрогенератором. Дежурство проводится в круглосуточном режиме.
На 10 апреля высота воды над дорожным покрытием составила 1,9 м, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.