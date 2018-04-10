Из-за паводка в Пестравском районе дежурит отряд спасателей

В понедельник, 9 апреля, Поисково-спасательный отряд Самарской области был командирован в населенный пункт Мосты Пестравского района в период подъема паводковых вод для несения дежурства и обеспечения эвакуации людей в случае экстренного подтопления жилой зоны на территории населенного пункта.

Фото: ПСС по Самарской области