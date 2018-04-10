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Малый бизнес Экономическая политика

Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 апреля в Самаре, в КРЦ "Звезда" прошел масштабный деловой Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса — "Чек-листы успешных продаж". Секреты ведения дел в условиях жесткой конкуренции местным предпринимателям раскрыли ведущие российские бизнес-тренеры и маркетологи.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Федеральный проект Alfa Business Forum, в третий раз проводится в Самаре при поддержке Альфа-Банка, адресован бизнес-сообществу Самарской области: предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделились практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

В числе экспертов Alfa Business Forum в Самаре выступил известный российский маркетолог, владелец крупнейшего в стране бизнес-издательства Игорь Манн, он представил свое видение того, как в современном обществе стать успешным руководителем. Следом своими разработками ценностного предложения для эффективных продаж поделился предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту" Роман Тарасенко. Также участники форума прослушали лекции гуру продаж и переговоров Сергея Азимова и бизнес-спикера, автора бестселлера "45 татуировок менеджера" Максима Батырева.

Участники форума получили не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке. Кроме того, на форуме прошла интерактивная сессия "Сравни себя". Столичные эксперты оценили три бизнес-проекта самарских предпринимателей: разобрали типичные ошибки и дали практические рекомендации для развития бизнеса. "Вишенкой на торте", как выразился после Игорь Манн, стала презентация руководителя молодой строительной компании Сергея Сафронова. По общему мнению экспертов, он адекватно оценил все преимущества и недостатки своего проекта, честно о них рассказал, за что и сорвал аплодисменты зрительного зала.

Как отметил управляющий ОО "Самарский" Альфа Банка Сергей Нагайцев, ему очень приятно видеть, как клиенты, когда-то начинавшие свой путь с ИП или небольших ООО, растут вместе с банком, и сегодня выходят за пределы ПФО. "Миссия нашего банка в этом и заключается — помогать им и предоставлять удобные продукты, — рассказал корреспонденту "Волга Ньюс" Нагайцев. — Сегодня мы увидели, как после лекций и мастер-классов наши клиенты выходят из зала воодушевленными, с новыми идеями. Уверен, что каждый участник форума сможет грамотно применить все полученные  на форуме знания ради того, чтобы его бизнес и дальше продолжал расти".

Деловой форум собрал более 800 предпринимателей из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска и получил самые высокие оценки участников. Организаторы Alfa Business Forum уверены, что очередная деловая встреча в Самаре будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Сергей Нагайцев, управляющий ОО "Самарский" Альфа Банка:

— Альфа Банк в Самарской области празднует 20-летний юбилей. Ровно столько лет мы оказываем банковские услуги крупному бизнесу и жителям губернии. А 8 лет назад банк в числе первых обратился к задачам малого бизнеса. И сегодня у нас более 8000 клиентов — малых предпринимателей, более тысячи — представителей среднего бизнеса, и около 50 крупных предприятий с выручкой более 3,5 млрд рублей. Мы накопили большую базу знаний, которые могли бы помочь нашим клиентам развиваться. Наступило время этим опытом делиться. Причем программа семинаров и конференций сформирована до конца 2018 года.  Следующая деловая встреча в Самаре состоится  в июне 2018 года, и будет посвящена внешнеэкономической деятельности предприятий.

Сергей Азимов, бизнес-тренер, психолог,  специалист по переговорам и личным продажам:

— В бизнесе, как и в жизни, люди часто пытаются перенять опыт более успешных предпринимателей. Но не всем, в силу разных причин, хватает сил и способностей направить свою энергию в нужное русло. И тут очень важно, как воспитывался человек в семье. Если мама с попой в свое время на месте не сидели, то ребенок получит их темперамент. Остается дело за малым — направить его на достижение поставленных целей.

Игорь Манн, маркетолог, консультант, издатель:

— Сегодня в регионах принято перед тем как открывать новое дело, смотреть на Москву — на модные тренды, успешные проекты. Но большому счету, если бизнес хочет "украсть" какие-то тренды в Самаре, то надо смотреть не на Москву, а на Европу или еще лучше на Америку. Потому что наша столица — это посредник, а зачем он нужен, если можно зайти в интернет и побродив по сайтам западных компаний найти уникальную идею. Для этого даже термин существует: бенчмаркинг, когда ты сравниваешь себя с другими. Я перевожу это как "зыринг и тыринг".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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