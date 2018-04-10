Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона

5 апреля в Самаре, в КРЦ "Звезда" прошел масштабный деловой Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса — "Чек-листы успешных продаж". Секреты ведения дел в условиях жесткой конкуренции местным предпринимателям раскрыли ведущие российские бизнес-тренеры и маркетологи.

Федеральный проект Alfa Business Forum, в третий раз проводится в Самаре при поддержке Альфа-Банка, адресован бизнес-сообществу Самарской области: предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделились практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

В числе экспертов Alfa Business Forum в Самаре выступил известный российский маркетолог, владелец крупнейшего в стране бизнес-издательства Игорь Манн, он представил свое видение того, как в современном обществе стать успешным руководителем. Следом своими разработками ценностного предложения для эффективных продаж поделился предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту" Роман Тарасенко. Также участники форума прослушали лекции гуру продаж и переговоров Сергея Азимова и бизнес-спикера, автора бестселлера "45 татуировок менеджера" Максима Батырева.

Участники форума получили не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке. Кроме того, на форуме прошла интерактивная сессия "Сравни себя". Столичные эксперты оценили три бизнес-проекта самарских предпринимателей: разобрали типичные ошибки и дали практические рекомендации для развития бизнеса. "Вишенкой на торте", как выразился после Игорь Манн, стала презентация руководителя молодой строительной компании Сергея Сафронова. По общему мнению экспертов, он адекватно оценил все преимущества и недостатки своего проекта, честно о них рассказал, за что и сорвал аплодисменты зрительного зала.

Как отметил управляющий ОО "Самарский" Альфа Банка Сергей Нагайцев, ему очень приятно видеть, как клиенты, когда-то начинавшие свой путь с ИП или небольших ООО, растут вместе с банком, и сегодня выходят за пределы ПФО. "Миссия нашего банка в этом и заключается — помогать им и предоставлять удобные продукты, — рассказал корреспонденту "Волга Ньюс" Нагайцев. — Сегодня мы увидели, как после лекций и мастер-классов наши клиенты выходят из зала воодушевленными, с новыми идеями. Уверен, что каждый участник форума сможет грамотно применить все полученные на форуме знания ради того, чтобы его бизнес и дальше продолжал расти".

Сергей Нагайцев, управляющий ОО "Самарский" Альфа Банка:

— Альфа Банк в Самарской области празднует 20-летний юбилей. Ровно столько лет мы оказываем банковские услуги крупному бизнесу и жителям губернии. А 8 лет назад банк в числе первых обратился к задачам малого бизнеса. И сегодня у нас более 8000 клиентов — малых предпринимателей, более тысячи — представителей среднего бизнеса, и около 50 крупных предприятий с выручкой более 3,5 млрд рублей. Мы накопили большую базу знаний, которые могли бы помочь нашим клиентам развиваться. Наступило время этим опытом делиться. Причем программа семинаров и конференций сформирована до конца 2018 года. Следующая деловая встреча в Самаре состоится в июне 2018 года, и будет посвящена внешнеэкономической деятельности предприятий.

Сергей Азимов, бизнес-тренер, психолог, специалист по переговорам и личным продажам:

— В бизнесе, как и в жизни, люди часто пытаются перенять опыт более успешных предпринимателей. Но не всем, в силу разных причин, хватает сил и способностей направить свою энергию в нужное русло. И тут очень важно, как воспитывался человек в семье. Если мама с попой в свое время на месте не сидели, то ребенок получит их темперамент. Остается дело за малым — направить его на достижение поставленных целей.

Игорь Манн, маркетолог, консультант, издатель:

— Сегодня в регионах принято перед тем как открывать новое дело, смотреть на Москву — на модные тренды, успешные проекты. Но большому счету, если бизнес хочет "украсть" какие-то тренды в Самаре, то надо смотреть не на Москву, а на Европу или еще лучше на Америку. Потому что наша столица — это посредник, а зачем он нужен, если можно зайти в интернет и побродив по сайтам западных компаний найти уникальную идею. Для этого даже термин существует: бенчмаркинг, когда ты сравниваешь себя с другими. Я перевожу это как "зыринг и тыринг".