В пятницу, 6 апреля, в Самарской городской думе прошел первый "Школьный парламентский час". Для старшеклассников школы №58 его провел председатель парламента Алексей Дегтев. На такие мероприятия планируется приглашать учеников всех 159 школ Самары, для этого к проекту должны присоединиться и городские, и районные депутаты.

Алексей Дегтев подробно рассказал об истории самоуправления в Самаре, в частности, о том, что городская дума была образована в 1871 году. Было избрано 72 представителя из трех купеческих гильдий, из них избирали состав управы и городского голову. В сегодняшней думе работает всего 41 депутат.

Спикер подробно рассказал школьникам о реализации федерального закона №131, который регламентирует систему местного самоуправления.

"Главная цель реформы - близость жителей к своим депутатам, - подчеркнул Дегтев. - Были созданы внутригородские администрации, чтобы вопросы обрезки деревьев и ям на дорогах не выносились на уровень города и области, а решались на месте. У районных администраций есть для этого и деньги, и полномочия".

Спикер думы отметил, что в городе много проблем, и их решение напрямую зависит от молодежи.

"У вас будет право избирать и быть избранными, участвовать в самоуправлении, - пояснил Дегтев. - При гордуме есть молодежный парламент, и в него можно быть избранным с 14 лет. Здесь вы сможете реализовать все свои планы и амбиции, а потом продолжить работу в Общественном совете думы или в Общественной палате при главе города".