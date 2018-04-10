В Самарской гордуме прошло заседание координационного совета по патриотическому воспитанию

Председатель парламента Алексей Дегтев отметил, что коордсовет, созданный в год 70-летия Великой Победы, за время своей работы выдвинул немало инициатив, которые были реализованы и стали знаковыми проектами, мероприятиями и событиями в жизни города, региона и страны.

"Мы здесь обсуждали и зарождение в Самаре тимуровского движения, и создание Юнармии, - сказал Алексей Дегтев. - Сегодня многие страны пересматривают свои взаимоотношения и взгляды на те или иные исторические события. И в этих условиях патриотическое воспитание становится необходимым условием единения и одним из главных векторов развития нашего государства. И совместная работа в этом направлении представителей законодательной, исполнительной власти и общественных организаций, да и просто рядовых самарцев дает положительные результаты".

Первым вопросом заседания стали выборы председателя координационного совета. Единогласно была одобрена кандидатура Алексея Дегтева. Также в состав совета вошел новый директор Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов.

Новый глава совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и получил первое поручение: представлять Самару во всероссийском штабе патриотических сил, организованном при поддержке Общественной палаты РФ. Первое его заседание пройдет 13 апреля в Москве. Всем участникам встречи было предложено либо войти в состав самарской делегации на этом съезде, либо подготовить свои предложения.

Дегтев напомнил, что Самаре есть чем поделиться с другими регионами: это и культурно-патриотическая акция "Знамя Победы", и исторический проект "Самарские судьбы", и фестиваль оркестров "Марш Победы". Затем члены совета обсудили основные направления текущей работы. Так, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин рассказал о масштабном проекте по установке мемориальных досок погибшим героям. На его реализацию в 2018 г. удалось получить президентский грант в размере 500 тыс. рублей. На эти деньги будет установлено 15 досок: девять на зданиях школ и шесть - на домах, где жили герои. Руководитель Самарской региональной общественной организации ветеранов "Союз десантников и подразделений специального назначения" Ирек Кашапов добавил, что за время существования организации они также установили 60 табличек на домах погибших героев.

Заместитель руководителя управления культуры гордепартамента культуры, туризма и молодежной политики Евгения Мищенко рассказала о работе департамента по увековечению памяти патриотов России и выдающихся самарцев. Здесь и координация работы по установке мемориальных сооружений (памятников и досок), и ремонт и содержание исторических объектов, среди которых - памятник Ленину на площади Революции, памятник Чапаеву возле драмтеатра и самолет Ил-2 на развязке пр. Кирова/Московское шоссе. Также Мищенко напомнила, что с 2012 г. муниципалитет поддерживает общественно значимые проекты специальными грантами, и заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 мая.

А заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными НКО и национальными центрами департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов поделился планами проведения цикла мероприятий патриотической направленности в рамках реализации проектов "Единство народов - сила России", "Все мы - Россия! Вместе мы - сила!" и "Народы России на службе Отечеству".

Алексей Дегтев, председатель Самарской городской думы:

- Сегодня многие страны пересматривают свои взаимоотношения и взгляды на те или иные исторические события. И в этих условиях патриотическое воспитание становится необходимым условием единения и одним из главных векторов развития нашего государства.