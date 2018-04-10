На самарской набережной состоялся забег в честь Дня космонавтики

В областной столице официально открылся летний легкоатлетический сезон. Первым крупным стартом стал "Космический забег", который состоялся в третий раз. В этом году в нем участвовало более 900 человек из 50 городов, а также из-за рубежа.
Легкоатлетический старт накануне Дня космонавтики прошел уже в третий раз. В первом участвовало около 100 человек, год назад - 400, а в этом - уже под тысячу. Забег широко анонсировался, заблаговременно была открыта регистрация. Уже на начальном ее этапе заявки на участие подали около 700 человек.
"Здорово, что стартующих в "Космическом забеге" с каждым годом все больше. Проведение легкоатлетических забегов, от марафонов до стартов на небольшие дистанции, - международный тренд. Люди ездят по стране, по миру, чтобы показать себя", - отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев (на фото).
"Космический забег-2018" был организован совместными усилиями департамента физкультуры и спорта администрации Самары, городской думы, областной федерации легкой атлетики и самарской школы бега RunStudio. Дистанция проходила вдоль набережной Волги по Волжскому проспекту, улице Лесной и Северо-Восточной магистрали. А старт и финиш - у памятника Григорию Засекину.
"Это одно из тех мероприятий, которые и популяризируют спорт, и привлекают в Самару гостей из других городов. Не случайно местом его проведения, как и некоторых других соревнований, выбрано одно из красивых мест нашего города - восстановленная за последние годы набережная Волги", - сказал Вячеслав Звягинцев.
Открыли легкоатлетический сезон дети в возрасте от 2 лет и старше. Они - кто-то с родителями за руку, а многие и самостоятельно - бежали 530 метров. И все добрались до финиша под аплодисменты взрослых, готовящихся выйти на более длинные дистанции. Забег на 2,5 тыс. метров был поделен на два этапа: на первом спортсмены соревновались в личном зачете, на втором состязались корпоративные команды. У мужчин победил 14-летний самарец Иван Сергеев с результатом 8 минут 42 секунды. У женщин первой была Татьяна Калачева из Тольятти.
На дистанции 5 км в абсолютном зачете сильнейшим стал Виталий Аваев из Тольятти, у женщин победила Мария Корчагина из Самары. Самая длинная дистанция "Космического забега" - 10 км - собрала наибольшее количество участников - более 400. Лучшее время показал Никита Степанов из Ульяновска, преодолевший "десятку" за 32 минуты 40 секунд. А Дарья Ежова из Тольятти была самой быстрой среди женщин, пробежав за 39 минут и 30 секунд.
Результаты подсчитывались также в нескольких возрастных категориях, так что призеров в этот день было множество. А без награды не ушел никто: каждому финишеру вручали памятные знаки с изображением Юрия Гагарина и одного из символов Самары - монумента "Ракета-носитель "Союз", установленного у музея "Самара Космическая".
"Наш город - на подъеме бегового движения, бег объединяет самарцев. В этом сезоне пройдут фестиваль "Королева спорта" и Самарский легкоатлетический марафон, а также забег "В беге мы едины", посвященный Дню народного единства", - рассказал заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.