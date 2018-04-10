Дмитрий Азаров: "Нам нельзя уходить в болото провинциальности, ориентироваться на средний уровень"

В понедельник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров выступает с посланием к депутатам губернской думы и жителям региона.

В начале выступления глава региона напомнил, что полтора месяца назад Владимир Путин в своем послании предложил стране стратегию ее развития, движения вверх для целого поколения россиян. В этой связи он отметил, что послание главы региона будет посвящено решению этих задач, вызовам не только сегодняшнего дня, но и на десятилетия вперед.

"Выборы 18 марта убедительно показали, что наш народ поддерживает курс президента страны, курс суверенитета, прорывного развития экономики без политических потрясений", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что главный вызов, стоящий перед Самарской областью, — выход из петли нулевых темпов развития, создания условий для технологического, инфраструктурного развития и на этой основе радикальное изменение качества жизни жителей региона.

"Такую задачу нам ставит президент, это колоссальная задача. С учетом нашей истории, менталитета мы не можем довольствоваться ролью середнячков, Самарская область всегда была в числе лидеров регионального развития, и сегодня для лидерства у нас есть все: в мире 80% пилотируемых запусков в космос производится на ракетах самарской сборки, каждый пятый автомобиль в России сделан в Тольятти, за 17 лет каждый 3 житель области стал новоселом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вместе с тем огромный человеческий потенциал Самарской области используется далеко не полностью. Никого не могут удовлетворять темпы развития экономики, с 2014 года идет их снижение. Глава региона обратил внимание, что по качеству жизни за последние три года Самарская область опустилась на шесть позиций и сейчас занимает 20 место в стране.

"Нам нельзя уходить в болото провинциальности, ориентироваться на средний уровень. У нас есть все, чтобы стать первыми не только в стране, но и в мире в самых разных отраслях человеческой деятельности. От того как мы справимся с этой миссией, зависит не только благополучие региона, но и обороноспособность страны, ее экономическое развитие", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров обозначил и самые серьезные проблемы региона — отток населения, снижение индекса промышленного производства и объема инвестиций, рост регионального долга. "Сегодня необходимо работать над увеличением доходной части бюджета, делать это эффективно и системно по всем отраслям экономики, внедрять новые технологии", — сказал руководитель области.

В завершении вступительной части Дмитрий Азаров отметил, что к подготовке послания впервые были привлечены экспертные группы, ведущие специалисты в самых разных областях знаний, разных политических взглядов, общественность.

"Послание — это наше общее видение проблем и путей их решений", — сказал Дмитрий Азаров.