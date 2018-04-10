Житель Исаклинского района воспитывал дочь, пьяным угрожая убить ее

В Исаклинском районе 42-летнего мужчину подозревают в неисполнении родительских обязанностей и угрозе убить ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился учитель местной школы. По его словам, ученица рассказала, что безработный отец постоянно нетрезв и угрожает ей.
Как выяснили сами полицейские, 42-летний мужчина, будучи пьяным, подошел к 14-летней дочери, схватил ее за плечи и вытащил из-за стола. По предварительным данным, он держал ребенка за шею и при этом угрожал убийством.
В отделе полиции сельчанин полностью признал вину и пояснил, что пытался таким образом "воспитать" дочь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям: "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.