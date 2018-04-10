Руководитель области: "Сады нужно возвращать детям"

Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Особое внимание он уделил развитию сети образовательных учреждений в губернии.

Как отметил глава региона, проблема мест в детских садах в целом решена. 98% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена ими.

"В 2018 году мы завершим строительство еще восьми дошкольных учреждений. Это еще 2270 новых мест. Но нужно решать проблему и для детей ясельного возраста от 1 до 3 лет. Уже сейчас нам удалось привлечь на это 1 млрд рублей из федерального бюджета", — сообщил Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что ясельные группы надо создавать не только во вновь строящихся детских садах, но и путем приспособления помещений, которые они раньше занимали.

"Сады нужно возвращать детям, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я уже дал поручение перенести центр занятости населения Промышленного района и чиновников службы семьи в другое место. Так мы сможем открыть в Самаре еще два детских сада на 500 ребятишек. Подобную работу мы уже проводили в Самаре пять лет назад. Эту практику надо возродить".