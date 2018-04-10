Жители Кинельского района отобрали у односельчанина машину якобы в счет давнего долга

В Кинельском районе возбудили уголовное дело в связи с ограблением местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В начале марта 49-летний потерпевший рассказал правоохранителям, что двое односельчан, угрожая избиением, отобрали его автомобиль стоимостью 40 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали у них дома. Мужчины признались и пояснили, что потерпевший несколько лет назад якобы задолжал им 50 тыс. руб., но отдавать не торопился. Из-за этого у знакомых был давний конфликт, и в итоге они решили забрать автомобиль в счет долга.

По данным полиции, безработные жители с. Домашка планировали разобрать и продать машину на запчасти. Теперь автомобиль изъят и возвращен владельцу. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".