Благоустройство дворовых территорий в Новокуйбышевске обойдется почти в 6 млн рублей

Администрация Новокуйбышевска 9 апреля объявила два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести по адресам: ул. Ленинградская, 1 и 1а, ул. Гагарина, 13, ул. Свердлова, 2, ул. Дзержинского, 56 и 58, ул. Кирова, 3, 3а и 5.

Суммарно на это выделят 5,9 млн руб. из городской казны.

Победители должны будут отремонтировать асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек, парковок, сети наружного освещения, а также установить скамейки и урны до 24 августа 2018 года.

Победителей определят 23 и 28 апреля.