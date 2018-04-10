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Губернатор Власть и политика

Глава региона: "Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, Дмитрий Азаров в послании депутатам Самарской губдумы и жителям региона особое внимание уделил созданию комфортных условий жизни и вопросам экологии.

Глава региона: "Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству" Глава региона: "Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству"
Фото: Игорь Казановский

Руководитель области подчеркнул, что в 2018 году по президентскому проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 151 объект.

Общественные пространства выбирали жители региона в ходе голосования: в нем принял участие почти  миллион человек. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в этом году срывов в выполнении программы (как это случилось в 2017-м) допущено не будет.

"Хотел бы сразу предупредить всех глав муниципалитетов: мы вместе с активом будем жестко контролировать сроки и качество работ. И если сроки программы благоустройства этого года выйдут за пределы сентября, будем считать, что сроки сорваны. Ставить лавочки, разбивать клумбы, когда идет снег, - такое издевательство над здравым смыслом больше не пройдет", - отметил Дмитрий Азаров.

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